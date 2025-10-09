پخش زنده
تئاتر روز هفتم از امروز درتماشاخانه هتل امیران به روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، کفیل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور گفت: نویسنده تئاتر روز هفتم، افق ایرجی و کارگردان و تهیه کننده این نمایش احسان اتابکی است.
حمیدرضا آتشی گفت: داستان این تئاتر ماجرای خانواده ای است که مادر خود را از دست دادهاند و انسجام آنها به هم ریخته و در پی فروش خانه هستند که وارد دردسر تازهای میشوند.
تئاتر روز هفتم از امروز تا ۹ آبان ساعت ۱۹ بعد از ظهر درتماشاخانه هتل امیران نیشابور در طبقه همکف ویژه عموم علاقمندان به روی صحنه میرود.