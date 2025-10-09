رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دیدار با سردار رادان گفت: با وجودی که نیرو‌های فراجا خودشان از سوی دشمن مورد تهدید بودند، اما با حضور مقتدرانه در میدان، امنیت بسیار بالایی را در شهر‌ها ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به همراه جمعی از معاونین و مدیران این بنیاد به‌مناسبت گرامیداشت هفته فراجا با سردار سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» فرمانده انتظامی کل کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، سردار سرتیپ پاسدار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور طی سخنانی با اشاره به دستاورد‌های ارزشمند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: درست است در جنگ ۱۲ روزه شهدایی دادیم که شاید تکرارناپذیر باشند، اما با درایت رهبر معظم انقلاب، فرمانده معظم کل قوا چنین ضایعه‌ای در کوتاه‌مدت تبدیل به فرصت شد.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: صهیونیست‌ها تصورشان این بود که بعد از شهادت فرماندهان، نیرو‌های مسلح ما تا مدت زمانی نتوانند اقدامی انجام دهند، در حالی که کمتر از ۱۲ ساعت زمان برای احیا لازم بود تا پاسخی سخت و دندان شکن به دشمن داده شود.

سردار رادان با اشاره به اینکه در سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی قرار داریم، گفت: رژیم صهیونیستی پس از این عملیات به کما رفت؛ آمریکایی‌ها می‌گویند ما وقتی پس از عملیات طوفان‌الاقصی به سرزمین‌های اشغالی رفتیم، همه در شوک بودند و اگر ما آنجا نمی‌رفتیم، آنها از شوک خارج نمی‌شدند.

دشمن منتظر مردم در کف خیابان‌ها بود

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه، رژیم صهیونیستی در محاسبات خود، ما را همچون خود حساب کرده بود، اظهار کرد: دشمن بر این باور بود ما در شوک حملات آنها قرار خواهیم گرفت و مردم در شوک ناامیدی به خیابان‌ها خواهند آمد.

وی با تأکید بر اینکه، نباید اجازه دهیم دستاورد‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فراموش و یا تحریف شود، گفت: یکی از اتفاقات ارزشمند در جنگ ۱۲ روزه این بود که فاصله بین نسل جوان و نوجوان با نسلی که دفاع مقدس را دیده بود از بین رفت.

سردار رادان ادامه داد: امروز جوانان و نوجوانان دفاع مقدس و ازخودگذشتگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را درک کردند؛ لذا باید بیش از پیش و هوشمندانه به آن بپردازیم که اگر آن تعلل کنیم، گناه کرده‌ایم؛ این مهم است که نسل جوان ما خود را از نسل دفاع بداند.

اجازه ندهیم وحدت مردم با نیرو‌های مسلح فراموش شود

فرمانده فراجا با اشاره به تشییع باشکوه شهدای اقتدار و حضور میلیونی ملت ایران در این مراسم خاطرنشان کرد: یکی اقدامات بسیار خوب و مدبرانه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با مدیریت «سردار کارگر» این بود که شهدای همه‌ی اقشار در این مراسم و در کنار هم تشییع شدند؛ یعنی خردسال، میانسال، بزرگسال، زن، مرد، دختر و پسر، از شهدای مردم عادی تا شهدای سطوح مختلف نیرو‌های مسلح در میان سیل جمعیت و آحاد ملت تشییع شدند و این اقدام باشکوه قیمت نداشت؛ اقدامی که هوشمندانه جلوی هرگونه حاشیه‌سازی توسط دشمن و ضدانقلاب را گرفت.

سردار رادان در پایان، تشییع شهدای جنگ ۱۲ روزه را عامل وحدت مردم و نیرو‌های مسلح دانست و با بیان اینکه، نباید اجازه دهیم حضور مردم در میدان و وحدت با نیرو‌های مسلح فراموش شود، گفت: تشییع فرماندهان نیرو‌های مسلح در کنار عموم مردم از جمله دستاورد‌هایی است که نباید هیچ‌گاه فراموش شود.

نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

سردار کارگر نیز در این دیدار طی سخنانی، ضمن تبریک هفته فراجا و ادای احترام به ساحت مقدس و مقام شامخ شهدا، به‌ویژه شهدای فرماندهی انتظامی کل کشور، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و درپی شرفیابی‌هایی که خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتم، در مبحثی به دیدگاه معظم ‎له درخصوص دفاع مقدس پرداختم؛ پس از آن مقایسه‌ای بین دفاع مقدس با جنگ ۱۲ روزه و مخصوصاً نقش امام خمینی (ره) و نقش امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه داشتم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در یکی از دیدار‌های خود به نقش مهم و مدبرانه امام خمینی (ره) در مدیریت جنگ تحمیلی هشت ساله پرداختند که منجر به پیروزی سرافرازانه‌ی ملت ایران در این جنگ شد، تصریح کرد: نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در مدیریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بی‌بدیل و بسیار قابل اعتناء بود که نباید در تبیین، تشریح و پرداختن ویژه به آن غفلت شود.

وی خاطرنشان کرد: در اوایل جنگ تحمیلی هشت ساله و زمانی که دشمن ضربات شدیدی به ما وارد کرد، امام خمینی (ره) با تدبیر و فرمایشات خود، نیروی مسلح شکست‌خورده را به یک نیروی مسلح پیروز تبدیل کردند.

سردار کارگر افزود: همگان دیدند ملتی که در ابتدا مورد تهاجم واقع شده بود و کشوری که شهر‌های خود را از دست داده بود، در نهایت پیروز شد؛ کسی که به کشور ما تعرض کرده بود با چه وضعی از دنیا رفت و امام خمینی (ره) چگونه با عزت و عظمت تا خانه ابدی مورد بدرقه آحاد ملت قرار گرفت.

پیش‌بینی دشمن از وضعیت نیرو‌های مسلح ایران پس از تهاجم به کشور

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در ادامه به مسئولیت این نهاد در قبال جمع‌آوری اسناد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و با بیان اینکه در این ۱۲ روز اتفاقات فوق‌العاده‌ای از جمله «مدیریت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «حضور حماسی مردم در صحنه» و «اقتدار نیرو‌های مسلح» رخ داد که بسیار ارزشمند است و باید به آنها ویژه پرداخته شود، تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ما ظرف چند ساعت بعد از حمله رژیم صهیونیستی به حملات دشمن پاسخ دادند در حالی که آنها پیش‌بینی و تحلیل کرده بودند که پس از حمله، حداقل سه تا پنج روز نیرو‌های مسلح ما نتواند پاسخی بدهد.

وی نقش فراجا را در پیروزی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مهم و بسزا دانست و اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد شورش در داخل کشور بود و در این‌خصوص تقسیم کار کرده بود؛ حتی در این روند برای کومله و دموکرات نقش‌هایی در نظر گرفته بود، اما فرماندهی و نیرو‌های خدوم فراجا با هوشیاری کامل، تمام نقشه‌های دشمن را خنثی و بی‌اثر کردند.

سردار کارگر گفت: با وجودی که نیرو‌های فراجا خودشان از سوی دشمن مورد تهدید بودند، اما با حضور مقتدرانه در میدان، امنیت بسیار بالایی را در تهران و دیگر شهر‌ها ایجاد کردند.

مجاهدت نیرو‌های فراجا موجب دلگرمی مردم شد

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با ابتکارات پلیس و همکاری با بسیج، امنیت در تهران و دیگر اقصی‌نقاط کشور به بهترین شکل برقرار شد؛ مدیریت تردد‌های بین شهری، مقابله با سارقین و ... از جمله اقدامات مهمی بود که فراجا در این ۱۲ روز انجام داد و واقعاً خوش درخشید.

سردار کارگر تأکید کرد: باید اقدامات فراجا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تبیین و تدوین شود؛ چرا که مجاهدت نیرو‌های فراجا موجب دلگرمی مردم و شکست نقشه‌های دشمن شد.