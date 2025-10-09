وزیر نیرو به منظور بررسی مشکلات صنعت آب و جمع بندی بازدیدهای امروز خود از منابع آبی بالادست وارد گرمسار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، وزیر نیرو صبح امروز از سد نمرود ، بند سیمین دشت و پل اسکندر بازدید و وضعیت ذخیره منابع آبی و تامین حق آبه در این مناطق را بررسی کرد.

عباس علی آبادی پس از این بازدیدها برای جمع بندی بررسی حقابه مردم فیروزکوه و گرمسار از سد نمرود و همچنین سیمین دشت و بررسی مسائل و مشکلات صنعت آب و برق وارد گرمسار شد.

رفع مشکل حق‌آبه شرب، کشاورزی و صنعت به‌خصوص در گرمسار و آرادان هدفی است که هیات مسئولان ارشد استان سمنان در همراهی با وزیر نیرو برای تحقق آن تلاش می کنند.

استاندار سمنان ، نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت آب و برق استان سمنان در بازدید از منابع آبی بالادست همراه وزیر نیرو بودند.