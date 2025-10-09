بامشارکت گسترده مردم وسرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به بیش از ۱۰۰ مگاوات رسیده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اعلام این خبر گفت: با مشارکت گسترده مردم وسرمایه‌گذاران بخش خصوصی، استان یزد توانسته است در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش توزیع برق گام بلندی بردارد و ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی خود را به بیش از ۱۰۰ مگاوات برساند.

جلیلی افزود: تاکنون در مجموع حدود ۳۵۰۰ مشترک شامل مشترکین حمایتی و عادی، مشترکین اداری و همچنین چاه‌های کشاورزی در سطح استان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این تعداد، نیروگاه‌های پشت‌بامی و تجمیعی ایجادشده توسط مشترکین حمایتی و عادی ظرفیتی بیش از ۱۸مگاوات دارند. همچنین ۳۵مشترک اداری با ظرفیتی بیش از ۱.۷مگاوات و ۵۲حلقه چاه کشاورزی با ظرفیتی در حدود ۳.۵مگاوات به شبکه تولید خورشیدی استان افزوده‌اند.

وی ادامه داد: در کنار این مشارکت‌های مردمی، ۲۵سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز با اجرای طرح‌های بزرگ نیروگاهی، ظرفیتی در حدود ۷۶مگاوات را وارد مدار کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش پررنگ سرمایه‌گذاران عمده در کنار مشترکین خرد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد خاطرنشان کرد عبور ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان از مرز ۱۰۰مگاوات بیانگر اعتماد و استقبال گسترده مردم وسرمایه‌گذاران از انرژی‌های تجدیدپذیر است ومی‌تواند نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی وتحقق اهداف توسعه پایدار داشته باشد.