به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار با وزیر آموزش و پرورش که با حضور استاندار، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف، نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه و نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تمام تلاش دشمنان اسلام بر این است که به مسائل فرهنگی، فکری و ایمانی مردم به ویژه جوانان رسوخ پیدا کند و آسیب فرهنگی نیز وارد کنند و از طریق رسانه بیگانه و فضای مجازی وارد عمل شده است.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: شما مسئولان از سرمایه‌های بزرگ ایران اسلامی هستید و باید برنامه‌هایی که بیشتر به نفع مردم است در اولویت و دستور کار باشد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه امروز دو جبهه در دنیا وجود دارد که یکی جبهه لیبرال غرب و آن طرف اسلام ناب محمدی است، خطاب به مسئولان گفت: این مسئولیت بر عهده شما گذاشته و شما شایسته تصدی گری جامعه دینی را بر عهده دارید.

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه تحول از آموزش و پرورش آغاز می‌شود، بر ضرورت تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان در برابر جنگ نرم دشمن تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به رویکرد ویژه دولت چهاردهم نسبت به نظام تعلیم و تربیت گفت: رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش دارد و ساخت فضا‌های آموزشی به عنوان نماد عدالت، استانداردسازی تجهیزات مدارس و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در دو بعد علمی و تربیتی، در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سال گذشته دانش آموزان ایرانی موفق به کسب رتبه‌های بی‌نظیر علمی و ورزشی شدند افزود: کسب چهار مدال بیشتر و صعود ۲۰ پله‌ای جایگاه علمی ایران در عرصه جهانی و همچنین کسب ۱۳۳ مدال در المپیاد‌های ورزشی بین‌المللی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های نسل جدید است.

وی، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس را از برنامه‌های محوری وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به راه‌اندازی مدارس قرآنی در ۷۵۰ منطقه کشور افزود: امسال هزار و ۵۰۰ مدرسه قرآنی دخترانه و پسرانه راه‌اندازی می‌شود و آموزش عمومی قرآن، روخوانی، روان‌خوانی و پرورش استعداد‌های قرآنی در دستور کار قرار دارد

استاندار خراسان جنوبی هم با تأکید بر سیاست‌های عدالت‌محور دولت در توسعه فضای آموزشی افزود: از ابتدای سال ۱۰۵ پروژه آموزشی با هدف احداث بیش از ۴۵۰ کلاس درس در استان آغاز شده که میانگین پیشرفت آنها ۶۶ درصد و بالاتر از میانگین کشوری است.

هاشمی افزود: برخی از این پروژه‌ها افتتاح شده و برخی نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

به گفته وی در کنکور سراسری امسال بیش از ۲۸۰ دانش آموز استان رتبه زیر هزار کسب کردند و تعداد دانش‌آموزان با رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی نیز قابل توجه است.