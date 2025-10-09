به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه بازدید صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، از سد مخزنی نمرود در فیروزکوه، بهزاد پارسا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، از پیشرفت ۹۱ درصدی این سد خبر داد و گفت: «این سد با هدف تنظیم آب رودخانه نمرود از سرشاخه‌های اصلی رودخانه حبله رود در حال احداث بوده و یکی از طرح‌هایی است که وزارت نیرو برای مدیریت خشکسالی در منطقه اجرایی کرده است.»

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه این سد سالیانه حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب را به منظور نیاز‌های کشاورزی دشت گرمسار و فیروزکوه تامین می‌کند، اعلام کرد: «حجم کل مخزن سد ۱۳۸ میلیون مترمکعب بوده و این سد دارای بدنه خاکی با هسته رسی است. همچنین ارتفاع از پی آن ۸۳.۵ متر و طول و عرض تاج نیز ٦٨٠ و ١٢ متر ارزیابی شد.»

وی با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی کل طرح بالغ بر ۹۱ درصد عنوان می‌شود و همه توان شرکت جهت تکمیل هرچه سریع‌تر آن به کار گرفته شده، ادامه داد: «تاکنون هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان اعتبار در طرح هزینه شده و برای تکمیل طرح به ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است پس انتظار می‌رود با توجه به اهمیت طرح، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز انجام گیرد، لذا در صورت تامین اعتبار، طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.»

این مقام مسئول یادآور شد: «تاکنون حدود ۸۴ درصد اراضی واقع در حریم این سد نیز تملک شده و برای تملک باقی اراضی به حمایت دولت و همکاری بیشتر مردم بومی منطقه نیاز است.»

پارسا اضافه کرد: «این سد همچنین تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان‌های گرمسار و ایوانکی و نیز برطرف‌سازی نیاز‌های بخش صنعت و کشاورزی شهرستان فیروزکوه را عهده‌دار خواهد بود. این سد همچنین سیلاب حوزه آبریز رودخانه نمرود را نیز مهار می‌کند.»

گفتنی است، سد نمرود، سدی مخزنی است که احداث آن از سال ۱۳۸۴ شروع شده و در شهرستان فیروزکوه، در فاصلۀ ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکوه و دو کیلومتر پایین‌تر از روستای «سله بن»، بر فراز رودخانۀ حبله و در ارتفاع ۲۰۲۰ متر از سطح دریا بنا شده است.