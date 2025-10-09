مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر بیمار خاص و نادر در اردبیل تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سیدوحید خلیل اللهی اظهار کرد: انواع بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تحت پوشش بیمه سلامت به ۱۳۳ نوع بیماری افزایش یافته و برای ۶۹ نوع بیماری بسته خدمتی در سامانه‌های الکترونیکی پیاده‌سازی شده است.

وی افزود: تا به حال قریب به ۶۵ هزار نفر در سامانه بیمه‌های پایه استان اردبیل نشاندار شده‌اند که از این رقم ۴۰ هزار و ۱۲۱ نفر توسط بیمه سلامت، ۲۱ هزار و ۶۶۱ نفر توسط بیمه تامین اجتماعی و ۳ هزار و ۱۷۶ نفر توسط تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح نشاندار شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل تعهدات بیمه سلامت برای بیماران خاص و صعب‌العلاج را یادآور شد و بیان کرد: اعمال بستری رایگان ۲۰ نوع بیماری در بیمارستان‌های دانشگاهی و بیمه رایگان بیش از ۱۰ هزار نفر بیمار خاص و نادر از جمله این تعهدات است.

وی همچنین از تعهد ۱۰۰ درصدی خدمت شیمی درمانی و رادیوتراپی طبق تعرفه دولتی خبر داد و خاطر نشان کرد: تعهد ۹۷ درصدی دارو‌های شیمی درمانی وفق مقررات، تعهد ۱۰۰ درصدی دارو‌های اصلی بیماران خاص هموفیلی و تالاسمی و هزینه خدمت دیالیز که به صورت ۱۰۰ درصدی در تعهد بیمه‌های سلامت، تامین اجتماعی و نیرو‌های مسلح است.

خلیل‌اللهی ادامه داد: در بیمه سلامت استان برای خدمت دیالیز در سال قبل مبلغ ۸۴ میلیارد تومان و در شش ماهه اول امسال ۵۵ میلیارد تومان هزینه شده است.