هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ورزشکاران ۱۷ کشور در ارومیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور از قاره آسیا در ارومیه آغاز شد.
در این مسابقات نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، پاکستان، هند سریلانکا، کره جنوبی، نپال، تاجیکستان و افغانستان حضور دارند.
این مسابقات امروز و فردا در ورزشگاه شش هزار نفری غدیر ارومیه برگزارمی شود.