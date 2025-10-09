به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر با حضور سردار قمی معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه سالروز شهادت شهید نادر مهدوی گفت: اجرای وظایف و دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس جدول زمان بندی مورد تاکید قرار دارد.

وی ضمن انتقاد از وجود برخی کاستی‌ها که از گذشته تاکنون رفع نشده است، تاکید کرد: گزارش‌های ارائه شده نشان از پیشرفت در اجرای برنامه‌ها در چند ماه گذشته دارد، اما کافی نیست و نباید به دستاورد‌های کنونی قانع باشیم.

زارع افزود: اجرای کامل سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ۱۰ گانه ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل، نیازمند انسجام و هماهنگی حداکثری میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی است و هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به انجام برنامه‌ها نیست.

وی با اشاره به لزوم پایش دائمی زیرساخت‌ها، ارائه راهکار‌های بومی توسط کارگروه‌ها و تاکید بر پیش بینی اسکان اضطراری برای شرایط بحرانی و هنگام بروز حوادث، یادآور شد: شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی مکلف هستند حداکثر آمادگی را در اجرای دستورالعمل‌های اسکان اضطراری حاصل کنند.

زارع همچنین خواهان افزایش انجام برنامه‌های آموزشی برای آحاد مردم توسط دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی، صدا و سیما و رسانه‌ها شد.