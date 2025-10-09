پخش زنده
به مناسبت هفته فراجا مراسم گلباران و غبار روبی گلزار مطهر شهدای بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان، مسئولان وجمعی از فرماندهان و نیروهای نظامی وانتظامی شهرستان بوکان برگزارشد.
ماموستا ملاعباس احمدی امام جمعه بوکان دراین مراسم ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهداو ۳۷۵ شهیداین شهرستان، گفت:تداوم نظام مقدس جمهوری اسلامی واستقلال و آزادی رامرهون خون شهداوصبر و بردباری خانواده شهدا و ایثارگران هستیم.
حاضرین در مراسم با نثار فاتحه و گل به مقام رفیع شهداء ادای احترام کرده و با آرمانهای امام و شهدا تجدید بیعت کردند.