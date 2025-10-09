به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا تقی‌زاده مدیر گمرک نوردوز گفت: این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۹ درصد و از حیث ارزش دلاری ۷۲ درصد رشد داشته است.

مدیر گمرک نوردوز افزود: در همین مدت افزون بر ۲۷۴ هزارتن کالای صادراتی سایر گمرکات کشور به ارزش بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار از طریق گمرک مرزی نوردوز به خارج از کشور صادر شد.

وی در ادامه از انجام تشریفات گمرکی ورود موقت ۴ هزار و ۷۹۵ اظهارنامه در مدت یادشده خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد ورود موقت، ۹۴ دستگاه خودروی سواری و ۴۷۰۱ دستگاه کامیون بوده است.

مدیر گمرک نوردوز افزود: میزان حجم کل ترانزیت داخلی و خارجی در ۶ ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۱۷۶ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: در این مدت ۳۴۱ هزار و ۲۰۷ مسافر از گمرک نوردوز تردد و خدمات گمرکی دریافت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

گمرک نوردوز در استان آذربایجان شرقی و هم مرز با کشور ارمنستان است.