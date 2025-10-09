فرماندارویژه شهرستان آمل، از اختصاص اعتبار ویژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی برای شروع ساخت تصفیه خانه و نیز اجرای شبکه‌های جمع آوری فاضلاب شهری در آمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل، از اختصاص اعتبار ویژه حدود ۵۰۰ میلیارد تومانی برای شروع ساخت تصفیه خانه ونیز اجرای شبکه‌های جمع آوری فاضلاب شهری درآمل خبر داد.

مصطفی سوادکوهی در حاشیه بهره برداری از طرح‌های آبرسانی در آمل در گفت وگو با خبرنگار صداوسیما گفت: این میزان اعتبار که برای اجرای طرح فاضلاب در شهر آمل که متاسفانه تاکنون اجرایی نشده بود، با پیگیری‌های استاندار مازندران در سطح ملی به نتیجه رسید و اختصاص داده شد.

وی افزود: پسماند و فاضلاب شهری دو ابر مشکل حاد در چند دهه اخیر درشهرستان آمل تبدیل شده و به واسطه این دو مشکل، آمار ابتلا به سرطان دراین شهرستان نیز متاسفانه بیشتر از دیگر مناطق استان شهر‌های شمالی است.

فرماندار آمل گفت: بزودی به جذب کامل این اعتبار فرایند اجرایی این طرح نیز هرچه زودتر شروع خواهد شد تا شهروندان آملی نیز از مزایای این طرح کلان حوزه آب وفاضلاب شهری بهره‌مند شوند.

سوادکوهی با اشاره به اینکه شهرستان آمل به لحاظ جایگاه خاص موقعیتی درسطح استان وحتی کشور، نیازمند اجرای طرح‌های کلان زیرساختی است، تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری‌های درحال انجام دربخش‌های مختلف مردم شهرستان آمل نیز از شهد خوش خدمات دولت را نیز دراین شهرستان بهره‌مند شوند.