رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر گفت: حمام تاریخی مظاهری این شهرستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابراهیم جلیلی گفت: بر اساس بند(ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی کشور و ماده(۱۵) قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخیفرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، حمام تاریخی مظاهری واقع در خیابان شهید رجائی، نبش کوچه فروغی، با شماره ۴۸۹ در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ در فهرست آثار فرهنگیـتاریخی ملی کشور به ثبت رسیده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی ملایر افزود: بر اساس نامه شماره ۱۳۷۶۶-۱۴۰۴۲۵ مورخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ از سوی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، این اثر از این پس تحت حفاظت و نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف، توسعه، مرمت یا بازسازی آن تنها با تأیید و نظارت این وزارتخانه امکانپذیر خواهد بود.
او با اشاره به قدمت این اثر تاریخی، اظهار کرد: حمام مظاهری متعلق به دوره قاجار است و از دو بخش تاریخی و جدید تشکیل شده است.
جلیلی ادامه داد: بخش تاریخی در سمت راست بنا قرار دارد و شامل فضاهای اصلی همچون طاقها، ستونها، گنبدها و فضاهای عمومی و خصوصی است و بخش جدیدتر نیز در سمت چپ بنا و بر پایهی شالودهی اصلی آن بازسازی شده و دارای امکاناتی نظیر دوش، سکو و کمد است که در هماهنگی کامل با بخش تاریخی عمل میکند.
او با تأکید بر اهمیت ثبت این اثر ارزشمند خاطرنشان کرد: ثبت حمام مظاهری در فهرست آثار ملی، گامی مؤثر در راستای صیانت از میراث تاریخی و هویتی شهر ملایر و انتقال این داشته فرهنگی به نسلهای آینده بهشمار میآید.