به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش‌بینی شرایط جوی بنا بر اعلام رضا مرادی معاون اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی بدین شرح است: آسمان استان طی روز‌های آتی تا اواسط هفته آتی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود که به دلیل پایداری و سکون نسبی جو در برخی مناطق همراه با تجمع ذرات معلق و پدیده غبار محلی خواهد بود.

به دلیل نفوذ توده هوای سرد به کشور دمای هوا از ابتدای هفته آینده سردتر خواهد شد به طوری که دمای کمینه شبانه در برخی مناطق سردسیر استان به کمتر از ۵ درجه خواهد رسید؛ لذا اداره کل هواشناسی استان هشدر زرد کشاورزی شماره ۳ خود را به دلیل احتمال سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی حساس به این محدوده دمایی از جمله ذرت و انگور در مناطق سردسیر استان صادر کرده است.

با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها حداقل تا پایان هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.