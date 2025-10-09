محسن حاجی میرزایی در رشت گفت: طرح راه آهن رشت - آستارا اکنون به نمادی از همکاری‌های موفق ایران و روسیه تبدیل شده و با رفع موانع قراردادی، روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور که صبح امروز برای حضور در سی و دومین اجلاس سراسری نماز به گیلان آمده بود، قبل از برگزاری این اجلاس در نشست بررسی روند اجرای طرح راه آهن رشت – آستارا در محل کارگاه اجرایی آن حضور یافت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این نشست که استاندار گیلان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و دیگر دست اندرکاران این پروژه حضور داشتند، با تأکید بر اهمیت استراتژیک این پروژه در تکمیل کریدور شمال ـ جنوب کشور گفت: قرارداد‌های مرتبط با این طرح قابل پیگیری است و دولت با جدیت موضوع را دنبال می‌کند تا هیچ بخشی از کار متوقف نشود.

محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه تضمین تأمین منابع مالی پروژه راه‌آهن رشت-آستارا از سوی دولت داده شده است، افزود: چه از طریق فاینانس خارجی و چه از محل منابع داخلی، دولت مصمم است این طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه راه‌آهن رشت ـ آستارا امروز به یک نماد ملی تبدیل شده است، گفت: این پروژه به نماد توانمندی و سرعت عمل ایران تبدیل شده و به دلیل موقعیت راهبردی‌اش، نقشی کلیدی در تقویت ارتباطات اقتصادی و ترانزیتی کشور ایفا می‌کند.

حاجی میرزایی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را از اولویت‌های دولت دانست و بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم، گسترش تعاملات با کشور‌های همسایه و توسعه مسیر‌های ترانزیتی می‌تواند به پویایی اقتصادی کشور کمک کند و این پروژه گامی مؤثر در همین مسیر است.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر شخص رئیس‌جمهور و گفت‌و‌گو‌های مکرر وی با رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: این طرح اکنون به نمادی از همکاری‌های موفق ایران و روسیه تبدیل شده و با رفع موانع قراردادی، روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

استاندار گیلان هم در این نشست با اشاره به تاکیدات و پیگیری‌های شخص دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای تحقق پروژه مهم راه آهن رشت - آستارا گفت: با پیگیری‌های مستمر دولت و همراهی وزارت راه و شهرسازی، این پروژه در ماه‌های اخیر با سرعت و جدیت قابل توجهی پیشرفت داشته است.