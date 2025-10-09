پخش زنده
امروز: -
با پیگیریهای خانم معلم عطا، طاها و ایلیا سه برادر ارومیه ای بازمانده از تحصیل، امروز راهی مدرسه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ میز خدمت آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه متفاوتتر از هفتههای گذشته بود، خانم خجسته معلم ابتدائی ناحیه دو ارومیه ۳ میهمان کوچولو همراه خود داشت، سه برادر دوست داشتنی که بعد از یکسال دوری از کلاس درس، امروز راهی مدرسه شدند.
عطا، طاها و ایلیا با پیگیریهای خانم معلم و حمایتهای سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه راهی پیش دبستانی و کلاسهای اول و چهارم شدند.
نهضت شناسایی، جذب، حمایت و نگهداشت دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل در آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه ادامه دارد.