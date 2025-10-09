پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته انتظامی در مراسمی از بانوان پلیس استان قم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ همزمان با هفته انتظامی در مراسمی با حضور استاندار و فرمانده انتظامی استان از بانوان پلیس قدردانی شد.
استاندار در این جلسه با تقدیر از عملکرد فرماندهی انتظامی استان گفت: تلاشها در میدان مشخص است و آمار و عملکردها در برخی بخشها تاییدی بر موفقیت پلیس در جامعه است.
اکبر بهنام جو گفت: به همت فراجا استان قم در حوزه سرقت و شرارت کاهش چشمگیری نسبت به استانهای دیگر داشته است.
استاندار با اشاره به نقش همسری و مادری زنان پلیس گفت: حوزه کاری این بانوان بسیار سخت است و باید امکانات رفاهی بیشتری برایشان تدارک دیده شود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات و آسیبها به صورت محله محوری و با محوریت مردم محل باید حل شود تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
بهنام جو با تاکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب گفت: بودجههای فرهنگی باید در این حوزه استانی شود تا با شاخصهای بومی به این مسائل پرداخته شود.
فرمانده انتظامی استان با تقدیر از نقش بانوان پلیس گفت: حفظ اقتدار در عین رأفت و مهربانی باید در ماموریتها دنبال شود.
سردار محمدرضا میرحیدری افزود: کار بانوان پلیس از پیچیدگی و حساسیت بالایی در حوزههای مختلف برخوردار است.
وی گفت: مرکز سروش در چند ماه آینده راه اندازی میشود که علاوه بر حفظ شأن بانوان پلیس و حفظ حقوق شهروندی، محل نگهداری متهمان زن باشد.