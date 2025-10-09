به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره ازمسابقات که یکشنبه ۱۳ مهرماه با حضور ۶۹۰ تکواندوکار از سراسر کشور به میزبانی استان آذربایجان شرقی در سالن «پورشریفی» تبریز آغاز شده بود با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.

در روز پایانی چهار استان البرز، آذربایجان شرقی، تهران و مازندران برای کسب عناوین برتر رقابتی نزدیک و فشرده داشتند که در نهایت این تهرانی‌ها بودند که در کورس قهرمانی از رقبا سبقت گرفته و با دو طلا و سه برنز عنوان نخست را از آن خود کردند. آذربایجان شرقی با دو طلا و دو برنز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و مازندران با یک طلا، سه نقره و سه برنز در جای سوم ایستاد. البرز هم با یک طلا، یک نقره و سه برنز چهارم شد.

در پایان این رقابت‌ها ابوالفضل طلوعی از آذربایجان شرقی عنوان فنی‌ترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شد. پیام خانلرخانی از تهران به عنوان بهترین مربی، حسن موثق از آذربایجان شرقی به عنوان بهترین سرپرست، میلاد ناظریان از مازندران، هادی منصوری از خوزستان، علیرضا امینی نجفی از آذربایجان شرقی و محمد چوکانلویی از تهران نیز به عنوان بهترین داوران انتخاب و معرفی شدند.

در روز پایانی این مسابقات رقابت‌های اوزان ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم برگزار شد که دو استان تهران و البرز به ترتیب توسط امیر عباس رهنما و امیرمحمد احمدوند موفق به کسب مدال طلا شدند.

نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن ۵۴- کیلوگرم:

مقام اول: ابوالفضل طلوعی از آذربایجان شرقی

مقام دوم: متین بهاری از زنجان

مقام سوم: جمشید اسماعیل‌زاده از البرز و یاسین کامل‌شیرجه از مازندران

وزن ۵۸- کیلوگرم.

مقام اول: دانیال تاجرزاده از تهران

مقام دوم: مقابل سامان ضیایی از البرز

مقام سوم: علی پرسیان از کهگیلویه و بویراحمد و امیرعلی صالحی از البرز

وزن ۶۳- کیلوگرم:

مقام اول:طا‌ها رحمانی از آذربایجان شرقی

مقام دوم: محمدمهدی سعادتی از آذربایجان شرقی

مقام سوم: سینا رضاعلی‌زاده از مازندران و متین رنجگر از آذربایجان شرقی

وزن ۶۸- کیلوگرم:

مقام اول: امیرعباس رهنما از تهران

مقام دوم: محمد حسین خراسانی از مازندران

مقام سوم: امیر مرتصی عابدیان از مازندران و پارسا حجتی البرز

وزن ۷۴- کیلوگرم:

مقام اول: رادین زینالی از آذربایجان شرقی

مقام دوم: محمدامین کریمی از قزوین

مقام سوم: ایمان حاجی‌زاده از تهران و امیدرضا رحیمی از مازندران

وزن ۸۰- کیلوگرم:

مقام اول: امیر محمد احمدوند از البرز

مقام دوم: امیر حسین اسماعیلی از مازندران

مقام سوم: پوریا گرنوش از آذربایجان شرقی و امیر محمد صادقی از تهران

وزن ۸۷- کیلوگرم:

امیر محمد اشرافی از فارس

مقام دوم: امیرمحمد پورحسین‌باقری از مازندران

مقام سوم: محمد علیزاده از تهران و امیرحسین سلیمی از کرمانشاه

وزن ۸۷+ کیلوگرم:

مقام اول: حمیدرضا حسینی از زنجان

مقام: امیرعلی مصباحی از خراسان رضوی

مقام سوم: ابوالفضل میرشاهی از البرز و مهدی فرسویان از مازندران