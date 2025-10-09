پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پست لرستان از توزیع روزانه ۸ تا ۱۰ هزار مرسوله پستی در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ابراهیم علی پناه با اشاره به هفدهم مهرماه، روز جهانی پست گفت: اداره پست لرستان با عبور از قالبهای سنتی و حرکت به سوی خدمات هوشمند و دیجیتال، امروز به یکی از ادارات پیشرو در ارائه خدمات نوین ارتباطی و تسهیل امور مردم استان تبدیل شده و روزانه بین ۸ تا ۱۰ هزار مرسوله را به صورت مویرگی در منازل تحویل میدهد.
وی در ادامه با اشاره به گسترش خدمات پستی، هوشمندسازی فرآیندها و نقش پست در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و قطع درختان گفت: شرکت پست لرستان در یک سال گذشته توانسته بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مرسوله را جابهجا کند که حدود ۷۰ درصد آن به داخل استان وارد و توزیع شده است.
مدیرکل پست لرستان با اشاره به فعالیت ۶۵ توزیع کننده پستی و ۲۵۰ نمایندگی پستی و آیسیتی روستایی در استان افزود: روزانه بیش از پنج هزار مرسوله از مردم پذیرفته میشود.
علی پناه، یکی از برنامههای محوری اداره پست را اجرای طرح «پست سبز» دانست و گفت: در گذشته، تمام رسیدها به صورت کاغذی صادر میشد، اما اکنون تمام رسیدها الکترونیکی شده است که با این اقدام، در یک سال گذشته از قطع حدود ۴۸ درخت تنومند جلوگیری کردهایم.
وی افزود: همچنین، در حال حذف کامل امضای دستی هستیم تا بهجای آن از «کد پیاودی» استفاده شود، این کد رمز به گیرنده ارسال میشود و به منزله امضای الکترونیکی است و این اقدام علاوه بر تسهیل کار مردم، باعث صرفهجویی در زمان و کاهش هزینهها خواهد شد.