به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: این مجموعه با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و همچنین نیرو‌های راهداری، فعالیت‌های گسترده‌ای برای پاکسازی و زیباسازی و منظر آرایی حریم راه‌ها در محور‌های ارتباطی استان و محور‌های منتهی به آن در دستور کار خود قرار داده است.

فرخی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال تسطیح و پاکسازی هزار و ۳۰۰ کیلومتر حریم راه استان انجام شده است افزود: همواره با تلاش‌های راهداران برای پاکسازی راه‌ها، توقف‌گاه‌ها، امتداد مسیر راه‌ها، راهدارخانه‌ها، محوطه ادارات شهرستانی، پایانه‌های بار، مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین راهی انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی تاکید کرد: از مهم‌ترین فعالیت‌های راهداران استان پاکسازی جاده‌ها بعد از تصادفات بوده تا کمترین خسارات به کاربران جاده‌ای وارد و در بحث محافظت و مراقبت از راه‌های نیز بهترین عملکرد انجام شود.

فرخی گفت: پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌ها می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت جاده‌ها و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی ایفا کند.