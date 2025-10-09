۸ مسجد تاریخی آذربایجان شرقی در فهرست پرونده ثبت جهانی

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: ۸ مسجد تاریخی شهرستان‌های میانه، سراب، اهر، مرند و هریس توسط ارزیابان تهیه پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و مساجد بناب، مراغه و تسوج نیز بازدید می شوند.