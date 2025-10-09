پخش زنده
کمک حامیان خارج از کشور به فرزندان ایتام و محسنین ۴۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان گفت: خیران و حامیان خارج از کشور به عنوان منابع انسانی ارزشمند و تاثیرگذار، نقش غیرقابل انکاری در حمایت از فرزندان نیازمند ایفا میکنند.
علیرضا پیرالو افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۶ میلیارد تومان کمک حامیان خارج از کشور به فرزندان طرح اکرام ایتام و محسنین اهدا شده که این کمک ها درمقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر است.
وی افزود: کمکهای دریافتی در حوزههای مختلف از جمله تحقق آرزوها، تعهد مساعدت ماهیانه، معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، تامین یا بازسازی مسکن نیازمندان و دیگر نیازهای ضروری خانوادههای تحت پوشش هزینه شده است.
رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با اشاره به تعداد فرزندان تحت حمایت گفت: هماکنون دو هزار و ۳۰۰ فرزند یتیم و نیازمند در این منطقه تحت حمایت قرار دارند و ۶۰ حامی نیکوکار در خارج از کشور نیز در کنار دیگر خیران نیکاندیش داخلی از این فرزندان پشتیبانی میکنند.