کمک حامیان خارج از کشور به فرزندان ایتام و محسنین ۴۰ درصد افزایش یافته است.

۶۰ خیر خارج از کشور حامی دو هزار و ۳۰۰ فرزند یتیم و نیازمند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان گفت: خیران و حامیان خارج از کشور به عنوان منابع انسانی ارزشمند و تاثیرگذار، نقش غیرقابل انکاری در حمایت از فرزندان نیازمند ایفا می‌کنند.

علیرضا پیرالو افزود: از ابتدای امسال تاکنون، ۶ میلیارد تومان کمک حامیان خارج از کشور به فرزندان طرح اکرام ایتام و محسنین اهدا شده که این کمک ها درمقایسه با سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر است.

وی افزود: کمک‌های دریافتی در حوزه‌های مختلف از جمله تحقق آرزوها، تعهد مساعدت ماهیانه، معیشت، بهداشت و درمان، آموزش و تحصیل، تامین یا بازسازی مسکن نیازمندان و دیگر نیازهای ضروری خانواده‌های تحت پوشش هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه سه اصفهان با اشاره به تعداد فرزندان تحت حمایت گفت: هم‌اکنون دو هزار و ۳۰۰ فرزند یتیم و نیازمند در این منطقه تحت حمایت قرار دارند و ۶۰ حامی نیکوکار در خارج از کشور نیز در کنار دیگر خیران نیک‌اندیش داخلی از این فرزندان پشتیبانی می‌کنند.