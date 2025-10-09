به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران فردا شب (جمعه ۱۸ مهر) عازم عربستان می‌شود.

برهمین اساس مراسم بدرقه این تیم صبح امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) با حضور فریده شجاعی، محمدرحمان سالاری، داود پرهیزکاری، مجتبی سالک و اعضای تیم ملی فوتسال جوانان پسران در سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:

*دوشنبه ۲۱ مهر

ایران – عربستان/ ساعت ۲۰:۴۵

*چهارشنبه ۲۳ مهر

کویت – ایران/ ساعت ۱۶:۴۵

*جمعه ۲۵ مهر

ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۴۵