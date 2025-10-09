به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جنبش عدم تعهد با یادآوری اهمیت روح همکاری و چندجانبه‌گرایی که منجر به تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شد، تاکید کرد که تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس بند هشتم آن باید در موعد مقرر یعنی تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) خاتمه یابد.

جنبش عدم تعهد یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های کشور‌های جهان در عرصه بین‌المللی است که متشکل از ۱۲۰ دولت عضو، ۱۸ کشور ناظر و ۱۰ سازمان بین‌المللی است. این جنبش امروز کشور‌های متنوعی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، کارائیب و اقیانوسیه را در بر می‌گیرد.

هدف این جنبش، دفاع از اصول منشور ملل متحد، حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی، مخالفت با سلطه‌گری و استعمار، و حمایت از چندجانبه‌گرایی و عدالت در نظام بین‌الملل است.

سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که بعد از خروج آمریکا از برجام، به تعهدات خود در برجام عمل نکردند، در اقدامی یکجانبه و غیرقانونی روز یکشنبه به وقت محلی ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را فعال کرده و در تلاش برای احیای شش قطعنامه لغو شده پیشین شورای امنیت شده‌اند.

«سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در چند هفته اخیر تلاش مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها صورت داد، اما تلاش‌های تهران برای باز نگاه داشتن پنجره دیپلماسی از سه مسیر مذاکره با تروئیکای اروپایی، حصول توافق از سرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده و قابل اجرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده برای مقاومت در برابر دیپلماسی و زیاده خواهی مفرط آمریکا راه به جایی نبرد.

جمهوری اسلامی ایران بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود دانسته است و تاکید می‌کند که هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارد. چین و روسیه نیز در بیانیه‌های جداگانه، اقدام تروئیکا را نامشروع و مردود اعلام کرده‌اند.

سازمان ملل متحد در پی اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا و تخریب روند مذاکره و دیپلماسی در بیانیه‌ای جزئیات بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار پس گشت را اعلام کرد.

«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهرماه افزود: مطابق فرآیند مقرر در بند‌های ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز بلافاصله در همان روز در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.

بر اساس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، موعد پایان برخی بند‌های کلیدی توافق (روز انتقالی) در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) فرا می‌رسد.