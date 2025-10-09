مستند‌های «موسم و شهد»، «هفت روز تا وصال»، «پائولو مالدینی: وقتی دفاع به هنر تبدیل می‌شود» و فیلم «آدم‌های حریص»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «موسم و شهد»، جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۷، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می شود.

این مستند روایتی از جایگاه خرما در زیست‌روزمره‌ی مردمان جنوب، از نخلستان تا سفره است. مستند «موسم و شهد»، پیوند‌های فرهنگی، اقتصادی و عاطفی با این میوه‌ی شیرین را به تصویر می‌کشد.

مستند «هفت روز تا وصال»، روایتی نزدیک از روز‌های آخر سید هاشم صفی‌الدین، جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۶، از شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند، روایتی عمیق و انسانی از واپسین روز‌های حیات پربرکت شهید سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان و یکی از برجسته‌ترین چهره‌های مقاومت اسلامی است.

این اثر به تهیه‌کنندگی محمدرضا ماندگاران و کارگردانی محمدباقر شاهین تولید شده و با بهره‌گیری از روایت‌های دست‌اول یاران، همراهان و نزدیکان شهید صفی‌الدین، تصویری کم‌نظیر از ایمان، صلابت و بینش او در مسیر جهاد و مقاومت ارائه می‌دهد.

سید هاشم صفی‌الدین، که از او به‌عنوان نفر دوم حزب‌الله لبنان و جانشین سید حسن نصرالله یاد می‌شد، سال گذشته (اکتبر ۲۰۲۴) در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیروت به شهادت رسید. سخنان آتشین و مواضع استوار او، همواره تجلی روح مقاومت و حمایت از آرمان فلسطین بود. وی پیش‌تر در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، خطاب به دشمنان گفته بود: «بگذار خود را برای گریه و زاری آماده کنند.»

فیلم سینمایی «آدم‌های حریص»، محصول کشور آمریکا در گونه کمدی و جنایی از قاب شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه این فیلم سینمایی که در سال ۲۰۲۴ به کارگردانی «پوتسی پونسیرولی» ساخته شده است، آمده است: «ویل» که پلیسی تازه کار است با همسرش «پیج» برای زندگی به شهرکوچکی نقل مکان می‌کنند. یک روز هنگام گشت زنی به «ویل» اطلاع می‌دهند که در خانه «ویرجینیا» دزدی شده است. «ویل» به آنجا می‌رود؛ ولی «ویرجینیا» که زن مشهوری است، با او درگیر شده و در این درگیری کشته می‌شود. «ویل» موضوع را به «تری»، همکارش می‌گوید و او را به خانه «ویرجینیا» می‌برد. «تری» در آنجا مقدار زیادی پول پیدا می‌کند. آنها با هم قرار می‌گذارند که پول‌ها را بردارند و به کسی چیزی نگویند...

این فیلم جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۳:۳۰، پخش می شود.

مستند «پائولو مالدینی: وقتی دفاع به هنر تبدیل می‌شود»، جمعه ۱۸ مهر ساعت ۱۶، از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۹، بازپخش می شود.

این مستند گزارشی از عملکرد پائولو مالدینی، اسطوره فوتبال ایتالیا در تیم ملی و باشگاه آ. ث. میلان، است.