تمرین تیم فوتبال دختران نوجوان کمتر از ۱۷ سال در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال برای رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا آماده می شوند. با آغاز اردوی تمرینی تیم فوتبال دختران نوجوان، فوتبالیستهای کمتز از ۱۷ سال خود را در مرکز ملی فوتبال زیر نظر شادی مهینی برگزار کردند.
بازیکنان پس از انجام حرکات کششی، کار با توپ را در دستور تمرینی خود داشته و سپس به دو گروه تقسیم شدند و تمریناتی که کادر فنی برایشان در نظر گرفته را انجام دادند.
گفتنی است، بازیکنان تا ۱۸ مهرماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری میکنند و سپس برای شرکت در رقابتهای انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا عازم عربستان میشوند. تیم ایران با تیمهای لبنان، کویت و عربستان هم گروه است. این رقابتها ۲۱ مهر در عربستان آغاز می شود.