رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام کشف بیش از هزار و ۶۰۰ تن برنج احتکار شده از انبار‌های شهر بندرعباس، گفت: دستور توزیع این برنج‌ها به قیمت مصوب در بازار صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی افزود: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای عالی دستگاه قضا در خصوص لزوم مقابله با احتکار و نظارت بر بازار و با توجه به اجرای طرحی که در همین خصوص در استان هرمزگان با هدف نظارت بر انبار‌ها در حال انجام است، امروز از یک انبار در شهرستان بندرعباس ۱۲۰ هزار کیسه ده کیلویی برنج احتکار شده که معادل ۱۲۰۰ تن بوده کشف شده است.

وی همچنین گفت: بر این اساس و با توجه به بررسی اسناد و مدارک موجود پس از احراز جرم احتکار، بلافاصله در محل انبار، دستور توزیع برنج‌های احتکار شده در بازار صادر شد.

قهرمانی با بیان اینکه محتکران با سوء استفاده از طریق اقدامات غیر قانونی، برنج‌های مصرفی مردم را بعضاً تا سه برابر قیمت در بازار عرضه می‌کردند، افزود: با صدور دستورات قانونی در خصوص این برنج‌های کشف شده، تأکید شد محموله مذکور با نرخ مصوب برای مصرف کننده در بازار توزیع شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در جریان اجرای طرح مقابله با احتکار در استان هرمزگان یک محموله ۴۸۰ تنی برنج احتکار شده از یکی دیگر از انبار‌های سطح شهر بندرعباس کشف شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم، توزیع این محموله نیز در بازار انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند، افزود: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران به جهت ارتکاب جرم احتکار با برخورد‌های شدید و مجازات‌های قاطع رو‌به‌رو خواهند شد.