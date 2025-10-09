ایران جان فرصتی برای معرفی گنجینههای فرهنگ، صنعت و جهاد در خراسان جنوبی
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور: ایران جان فرصتی برای معرفی و پرداختن به گنجینههای فرهنگ، صنعت و جهاد در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سردار زهرایی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان، خراسان جنوبی را استانی چند وجهی و دارای ظرفیتهای فرهنگی، صنعتی و جهادی کمنظیر توصیف کرد که تاکنون بهدرستی معرفی نشده است و در ایران جان باید به آن پرداخته شود.
سردار زهرایی با بیان اینکه خراسان جنوبی یک استان چندوجهی است با سرمایههای انسانی و فرهنگی بینظیر که کمتر به آن پرداخته شده است افزود: رسانهها باید این ظرفیتها را به صورت منسجم معرفی کنند تا مردم و مسئولان بیشتر با این استان آشنا شوند.
وی بر نقش رسانهها در شناساندن این گنجینه به سراسر کشور تأکید کرد و گفت: ین استان در حوزه مواد معدنی و کالاهای استراتژیک حرفهای زیادی برای گفتن دارد و سبک زندگی و فرهنگ مردم آن در کشور نمونه است که رسانهها باید آن را به همه بشناسانند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: ما هرچه در توان داریم در اختیار رسانهها قرار میدهیم تا عطر خوب خراسان جنوبی به همه جای ایران برسد و همچنین گروههای جهادی و اقتصاد مقاومتی در این استان فعالیت چشمگیری دارند که باید به گوش همه برسد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم با اشاره به برنامه «ایران جان» که از ۱۷ تا ۲۳ آبان در استان برگزار میشود، گفت: تمام نیروهای ما آماده شدهاند و کارگروههای تخصصی تشکیل شدهاند تا این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.
آینه دار افزود: ما برنامهریزیهای گستردهای برای معرفی ظرفیتهای استان انجام دادهایم و از این فرصت برای شناساندن خراسان جنوبی به سراسر کشور استفاده خواهیم کرد.