یک منبع وابسته به حماس شمار اسیرانی را که در جریان توافق انجام شده با تل آویو آزاد خواهند شد، ۲ هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع وابسته به حماس به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مرحله اول از توافق با رژیم صهیونیستی شامل آزادی اسیران زنده صهیونیست در غزه و بیش از ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی دربند اسرائیل است.

این منبع بیان کرد: اسیران فلسطینی که آزاد خواهند شد، شامل ۲۵۰ زندانی ابد و ۱۷۰۰ اسیری هستند که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بازداشت شده‌اند.

منبع مذکور افزود که مرحله اول همچنین شامل عقب نشینی اسرائیل طبق جدول زمانی خواهد بود.

از سوی دیگر، سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اسرائیل احتمال می‌دهد که روند آزادی اسیران روز شنبه آغاز شود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بامداد روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

حماس در بیانیه خود اعلام کرد: پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه‌های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس‌جمهوری آمریکا در شرم الشیخ با هدف پایان دادن به جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین و عقب‌نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافقی را اعلام می‎‌کند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب‌نشینی اشغالگران، ورود کمک‌ها و تبادل اسرا است.