ماموران انتظامی هرمزگان بیش از هزار و ۶۰۰ تُن برنج احتکار شده از انبارهای شهر بندرعباس کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: این برنجها از سه انبار بندرعباس کشف و دستور توزیع در بازار به قیمت مصوب صادر شد.
مجتبی قهرمانی افزود: محتکران با سوء استفاده و اقدامات غیر قانونی، برنجهای مصرفی مردم را بعضاً تا سه برابر قیمت در بازار عرضه میکنند.
وی افزود: با توجه به بررسی اسناد و مدارک موجود پس از احراز جرم احتکار، بلافاصله در محل انبار، دستور توزیع برنجهای احتکار شده در بازار توسط مدیر کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان صادر شد.
قهرمانی با تأکید بر اینکه مالکان کالا و انبارداران باید رفتار خود را با قانون تطبیق بدهند، گفت: اقلام مورد نیاز مردم باید به سرعت در بازار عرضه شوند و در غیر این صورت مالکان کالا و انبارداران با ارتکاب جرم احتکار با برخوردهای شدید و مجازاتهای قاطع روبهرو میشوند.