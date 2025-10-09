پخش زنده
فیلم مستند «گدار؛ یگانه سینما» ساخته سیریل لئوتی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مستند «گدار؛ یگانه سینما» محصول ۲۰۲۲، در قالب صد و دوازدهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و محمد هاشمی منتقد و پژوهشگر سینما درباره آن صحبت میکند.
مستند «گدار؛ یگانه سینما» اندکی پیش از درگذشت ژان لوک گدار کارگردان فقید فرانسوی در ۹۱ سالگی، ساخته شد.
در خلاصه داستان این مستند آمده است: گدار بیش از ۱۴۰ فیلم ساخته است. به همان اندازه که او را میپرستیم از او متنفریم. کاریزمای او از کجا میآید؟ البته از فیلمهای افسانهای، اما بیشتر از خود گدار ....
فیلم مستند ۱۰۰ دقیقهای «گدار؛ یگانه سینما»، ساعت ۱۷ یکشنبه ۲۰ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.