به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جانباز هشت سال دفاع مقدس، احمد جدیدی گیلی پس از سالها دوری به جمع همرزمان شهیدش پیوست.
جمعی از نونهالان پیش دبستانی زرندیه با حضور در فرماندهی انتظامی زرندیه با اهداء شاخه گل به نیروهای پلیس ادای احترام و ازتلاش انها قدر دانی کردند.
در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کمآبی شازند گزارشی از مصوبات جلسه قبل ارائه و بر تعیین تکلیف چاههای فرمهای ۱ و ۵ پایش چاههای اب شهرستان، بررسی وضعیت آلودگی احتمالی منابع آبی و خاموشی چاههای کشاورزی تاکید شد.
در نشست ستاد حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت شهرستان آشتیان وقایع چهارگانه و عملکرد دستگاههای عضو ستاد در زمینه اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بررسی شد.
در این نشست فرماندار بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت، حمایت از فرزندآوری، تسهیل ازدواج جوانان و ارتقای خدمات به خانوادهها تأکید کرد.