دسترسی شهرستان برخوار به آزاد راه شهید حجازی میسر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار حبیب آبادگفت: پس از ۶ سال پیگیری، مسیر دسترسی شهرستان برخوار در شهر حبیب آباد به آزاد راه شهید حجازی با هزینهای افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال آزادسازی، زیر سازی، آسفالت، ایمن سازی و دوربینهای نظارتی نصب شد.
جواد مهلوجی افزود: اجرای این طرح علاوه بر دسترسی شهرها و روستاها و مراکز اقتصادی، امنیت رفت و آمد رانندگان را به دنبال دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه این محور از نقاط حادثه خیز در برخوار بوده است، اجرای آن کاهش محسوسی در تصادفات دارد و در این مدت هیچ حادثه رخ نداده است.
همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت جاده قدیم محور سین به دستگرد پایان یافت.
شهردار سین گفت: این مسیر دو کیلومتری که راه ارتباطی مردم منطقه به شهر دستگرد است با ۸۵ میلیارد ریال هزینه زیر سازی و آسفالت ریزی شد.
مسعود قنبری افزود: با بهره برداری از این مسیر، علاوه بر تسهیل، مسیر رفت و آمد۳ کیلومتر کاهش یافته است.