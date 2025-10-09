به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار حبیب آبادگفت: پس از ۶ سال پیگیری، مسیر دسترسی شهرستان برخوار در شهر حبیب آباد به آزاد راه شهید حجازی با هزینه‌ای افزون بر ۳۰۰ میلیارد ریال آزادسازی، زیر سازی، آسفالت، ایمن سازی و دوربین‌های نظارتی نصب شد.

جواد مهلوجی افزود: اجرای این طرح علاوه بر دسترسی شهر‌ها و روستا‌ها و مراکز اقتصادی، امنیت رفت و آمد رانندگان را به دنبال دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه این محور از نقاط حادثه خیز در برخوار بوده است، اجرای آن کاهش محسوسی در تصادفات دارد و در این مدت هیچ حادثه رخ نداده است.

همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت جاده قدیم محور سین به دستگرد پایان یافت.

شهردار سین گفت: این مسیر دو کیلومتری که راه ارتباطی مردم منطقه به شهر دستگرد است با ۸۵ میلیارد ریال هزینه زیر سازی و آسفالت ریزی شد.

مسعود قنبری افزود: با بهره برداری از این مسیر، علاوه بر تسهیل، مسیر رفت و آمد۳ کیلومتر کاهش یافته است.