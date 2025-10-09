به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، به رونمایی از سامانه «شهر دانشجو» اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تغییر رویکرد فرهنگی جهاددانشگاهی و با تأکید رئیس این نهاد راه‌اندازی شده است. فاز نخست این سامانه ۱۶ مردادماه همزمان با سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی رونمایی شد و هدف آن ایجاد یک درگاه متمرکز برای عضوگیری دانشجویان در سراسر کشور است.

فریدزاده با بیان اینکه ثبت‌نام در این سامانه بسیار ساده و سریع طراحی شده، توضیح داد: دانشجویان می‌توانند کمتر از یک دقیقه مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند و بلافاصله کارت عضویت افتخاری جهاددانشگاهی برای آنها صادر می‌شود.

به این ترتیب، همه دانشجویان کشور از همان روز نخست ورود به دانشگاه می‌توانند عضو افتخاری جهاددانشگاهی شوند.

مسیر ارتقای عضویت از افتخاری تا فعال

وی افزود: سامانه شهر دانشجو در چند مرحله طراحی شده است. همه دانشجویان در بدو ورود به‌عنوان عضو افتخاری ثبت‌نام می‌شوند، اما با افزایش سطح مشارکت و همکاری با جهاددانشگاهی، می‌توانند به عضویت عادی و سپس فعال ارتقا یابند. در ادامه نیز، در صورت تمایل، این امکان وجود دارد که به‌عنوان اعضای دائمی و همراه جهاددانشگاهی فعالیت خود را ادامه دهند.

تداوم عضویت دانشجویان در جهاددانشگاهی پس از فارغ‌التحصیلی

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با بیان اینکه سامانه شهر دانشجو فرصتی است تا ارتباط دانشجویان با جهاد تنها محدود به دوران تحصیل نباشد، گفت: دانشجویان حتی پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند همچنان به عنوان عضو افتخاری جهاددانشگاهی باقی بمانند و از بخشی از خدمات و تسهیلات این نهاد استفاده کنند. در مقابل، جهاددانشگاهی نیز می‌تواند از ظرفیت و توانمندی‌های این افراد در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شود.

تسهیلات و امتیازات متنوع برای اعضا

فریدزاده ادامه داد: برای هر یک از سه سطح عضویت شامل عضو افتخاری، عضو عادی و عضو فعال، مجموعه‌ای از تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته شده است. به‌عنوان مثال، برخی خدمات مالی، فرصت‌های شغلی و حتی استفاده از امریه‌های سربازی که توسط جهاددانشگاهی دریافت می‌شود، از طریق این سامانه مدیریت خواهد شد.

امکانات سامانه «شهر دانشجو»

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این سامانه، توضیح داد: شهر دانشجو شامل تالار گفت‌و‌گو و گروه‌های دانشجویی خواهد بود که در آن ارتباطات علمی و فرهنگی میان اعضا شکل می‌گیرد. همچنین دسترسی رایگان به یک پژوهشیار هوش مصنوعی برای دانشجویان عضو فراهم شده است. بخش پاسخگویی آنلاین نیز راه‌اندازی شده تا دانشجویان بتوانند به صورت ۲۴ ساعته مسائل و سؤالات خود را مطرح کنند.

به گفته رئیس سازمان دانشجویان، با وجود اینکه سال تحصیلی به‌طور رسمی آغاز نشده، از هم‌اکنون ثبت‌نام دانشجویان در این سامانه آغاز شده و مراجعات قابل توجهی صورت گرفته است.

ایجاد بانک جامع اطلاعات دانشجویان همکار جهاددانشگاهی

فریدزاده با تأکید بر اینکه این سامانه برای نخستین‌بار امکان ایجاد یک بانک متمرکز از دانشجویان همکار جهاددانشگاهی را فراهم می‌کند، گفت: پیش‌تر فعالیت‌های دانشجویی در واحد‌های مختلف به صورت پراکنده ثبت می‌شد، اما اکنون با راه‌اندازی سامانه، امکان ارائه گزارش‌های دقیق از میزان همکاری دانشجویان با جهاددانشگاهی در سطح ملی فراهم شده است. همچنین واحد‌های جهاددانشگاهی که نیاز به نیرو دارند ـ چه به صورت پروژه‌ای و چه همکاری دائمی ـ می‌توانند از طریق این سامانه به رزومه‌ها و ظرفیت‌های دانشجویان دسترسی داشته باشند.

پیوند پایان‌نامه‌ها با نیاز‌های جهاددانشگاهی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آینده این سامانه اشاره کرد و افزود: در فاز بعدی، موضوع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های هدفمند پیش‌بینی شده است.

نیاز‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های مختلف اعلام خواهد شد و دانشجویانی که تمایل داشته باشند می‌توانند موضوعات رساله و پایان‌نامه خود را با این نیاز‌ها تطبیق دهند. این همکاری علاوه بر اینکه به حل مسائل واقعی کمک می‌کند، فرصت ارزشمندی برای کاربردی شدن پژوهش‌های دانشجویی نیز فراهم می‌آورد.

استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشجویی

رئیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل فاز‌های سامانه شهر دانشجو، منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ای جامع در فضای دانشگاهی کشور خواهد شد؛ مجموعه‌ای که هم امکان دسترسی به توانمندی‌های دانشجویان در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند و هم بستری برای استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و استعداد‌های دانشجویی در داخل و خارج از جهاددانشگاهی ایجاد خواهد کرد.