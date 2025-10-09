به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مجید مهروانی گفت: به مناسبت روز جهانی کودک و مدیریت پسماند ، ۲۰ دوره آموزشی با مشارکت آموزش و پرورش. شهرداری سنگر، برای کاهش زباله و کمک به حفاظت از محیط زیست منطقه سراوان، با توجه به تولید روزانه ۱۵ تن زباله در این منطقه، برای دانش آموزان و فرهنگیان بخش سنگر برگزار شد.

وی افزود: با تولید محتوا در فضای مجازی، آموزش تفکیک زباله از مبدا و انتخاب شهردار مدرسه در ۲۰ مدسه بخش سنگر، تلاش شد با ترویج فرهنگ مدیریت پسماند و کاهش تولید زباله، به حفظ محیط زیست منطقه کمک شود.

شهردار سنگر گفت: بیش از ۳ هزار دانش آموز و فرهنگی در این طرح آموزشی شرکت کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری امام جمعه سنگر هم مراقبت از محیط زیست را یک وظیفه برای همه اقشار جامعه دانست و افزود: مشارکت همه دستگاه‌ها اجرایی و فرهنگی برای کاهش زباله ضروری است و دهیاری‌ها و رسانه‌ها همه باید در این رسالت مهم مشارکت داشته باشند.