پخش زنده
امروز: -
فیلم کوتاه «چپ به راست» به نویسندگی و کارگردانی حمید رضا هلالی در شهرستانهای میان جلگه و نیشابور ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: فیلم کوتاه «چپ به راست» داستان سه مرد در یک ایستگاه در انتظار اتوبوس را روایت میکند که آنها را به مقصد برساند و هرکدام برای خود دلایلی دارند که بتوانند زودتر به مقصد برسند.
احمد نیک فرجام گفت:
این فیلم اولین تجربه سینمایی حمید رضا هلالی عکاس و مدرس است که با رویکرد داستانی به مدت پانزده دقیقه ساخته شده است.