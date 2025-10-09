فیلم کوتاه «چپ به راست» به نویسندگی و کارگردانی حمید رضا هلالی در شهرستان‌های میان جلگه و نیشابور ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: فیلم کوتاه «چپ به راست» داستان سه مرد در یک ایستگاه در انتظار اتوبوس را روایت می‌کند که آنها را به مقصد برساند و هرکدام برای خود دلایلی دارند که بتوانند زودتر به مقصد برسند.

احمد نیک فرجام گفت:

این فیلم اولین تجربه سینمایی حمید رضا هلالی عکاس و مدرس است که با رویکرد داستانی به مدت پانزده دقیقه ساخته شده است.