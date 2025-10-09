به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به درخواست باشگاه تراکتور به دلیل حضور ۵ ملی پوش این تیم در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان جهت دیدار‌های دوستانه با روسیه و تانزانیا در روز‌های فیفا و با نگاه ملی و به منظور آماده سازی بهتر و حمایت از تنها نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا که می‌بایست در تاریخ ۲۸ مهرماه در برابر شارجه امارات به رقابت بپردازد، دیدار دو تیم تراکتور تبریز - ملوان بندرانزلی در روز پنج شنبه ۲۴ مهر ماه برگزار نمی‌شود و زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنین دیدار دو تیم استقلال خوزستان - سپاهان اصفهان ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۵ مهر ماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.