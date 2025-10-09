امسال ۴۱۵ هزار مرسوله از چهارمحال و بختیاری به نقاط مختلف کشور ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل پست استان گفت: در نیمه نخست امسال ۴۱۵ هزار مرسوله از این استان به نقاط مختلف کشور صادر شد که در این مدت ۷۴۸ هزار مرسوله به استان وارده و توزیع شده است.

اسماعیل اعرابی تعداد بسته و امانت صادره از چهارمحال و بختیاری در نیمه نخست امسال را ۱۴۱ هزار مرسوله دانست و افزود: در این مدت ۴۶۷ هزار مرسوله مربوط به بسته و امانت وارد این استان شد.

اعرابی تعداد مرسولات سرویس خرید و فروش اینترنتی در نیمه نخست امسال را ۶۶ هزار مرسوله اعلام کرد وگفت: در این مدت ۴۳ هزار درخواست استعلام و اختصاص کدپستی و ۴۰ هزار درخواست احراز نشانی از سوی پُست چهارمحال و بختیاری تایید شد.

وی با اشاره به اجرای طرح قبول، ارسال و توزیع ۲۶۸ مرسوله حاوی افزون‌بر ۹۴۰ هزار جلد کتاب از ابتدای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ از فروشگاه خانه کتاب و ادبیات یادآور شد: عملکرد این طرح در چهارمحال و بختیاری همزمان با نیمه نخست امسال ۲۳ هزار مرسوله و ۸۵ هزار جلد کتاب بوده است.