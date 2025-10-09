پخش زنده
به مناسبت ۱۷ مهر، روز جهانی پست با شعار «پست برای مردم، خدمات محلی، دسترسی جهانی»، مراسم رژه ناوگان حملونقل پستی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل پست استان همدان در حاشیه این مراسم گفت: تسهیلگری، سرعتبخشی به فرایندهای پستی و استفاده از فناوریهای نوین در بستر هوشمندسازی از مهمترین رویکردهای شرکت ملی پست است و استان همدان در این مسیر همگام با دیگر استانهای پیشرو کشور حرکت میکند.
فرامرز روستایی افزود: پست استان همدان با راهاندازی مرکز سورتینگ غرب کشور توانسته جایگاه ویژهای در شبکه ملی پست به دست آورد، این مرکز بهعنوان چهارمین سورتینگ کشور، نقش مهمی در تسهیل خدمات و افزایش کیفیت ارائه خدمت به هماستانیها دارد.
او با اشاره به موقعیت راهبردی همدان در شبکه حملونقل پستی کشور گفت:پست همدان بهعنوان یکی از هابهای اصلی غرب کشور، وظیفه اتصال استانهای اصفهان، مرکزی، خوزستان، لرستان و شمالغرب کشور را بر عهده دارد.
مدیرکل پست استان همدان تاکید کرد:خطوط مستقیم حملونقل پستی از سوی شرکت ملی پست به استان همدان واگذار شده و مبدا اصلی فعالیت ناوگان حملونقل غرب کشور، مرکز مکانیزه پست استان همدان است.
او در ادامه از فعالیت بیش از ۱۱۲ پستچی موتورسوار و ۲۷ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین در شبکه توزیع، جمعآوری و ارسال مرسولات خبر داد و گفت:این ناوگان علاوه بر خدمات روزمره پستی، وظیفه انتقال محصولات شرکتهای تجارت الکترونیک، انبوهفروشان، تولیدات محلی و حتی محصولات روستایی را به سراسر کشور برعهده دارد.