به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در همایش خیزش فرزانگان در برابر خرد کشی گفت: هر دانشمندی که سکوت بر او تحمیل می‌شود تنها یک صدا نیست که خاموش می‌گردد او یک کتابخانه زنده از دانش، یک کاتالیزور برای نوآوری و یک چراغ راه برای هزاران دانشجوی مشتاق است.

محمد جواد لاریجانی با اشاره به ترور عالمان، پژوهشگران، دانشمندان و متفکرانی که تنها جرمشان تعقیب حقیقت و روشن کردن چراغ دانش در برابر تاریکی نادانی است، تاکید کرد: این ترور‌ها تنها یک جنایت علیه افراد نیست، اینها حملاتی مستقیم به قلب تمدن به بنیاد‌های پیشرفت و میراث مشترک فکری تمام بشریت است.

وی در ادامه گفت: خیزش فرزانگان در برابر خرد کشی یک نام و یک شعار نیست بلکه یک پیمان و میثاق است. یک نهضت برافروخته جهانی است و یک جریانی برآمده از قلب‌های آزاده جهانیان و یک حرکت خودجوش تمدنی بر علیه نظم معیوب حاکم بر دنیا است.

محمد جواد لاریجانی برگزاری این همایش را یک تلاش خردمندانه برای ایجاد نظم جدید دانست که در آن علم و دانش در خدمت آسایش، آرامش و امنیت بشر به طور عادلانه و واقعی قرار گیرد و نه در اختیار ترور، قتل و نسل کشی.

محمد جواد لاریجانی در ادامه به ابعاد تروریسم علمی اشاره کرد و گفت: امروز رژیمی که در واشنگتن هست به همراهی با رژیمی که در تل‌آویو است و رژیم‌های اروپایی به طور آشکار روشی را پرده‌برداری کردند و آن این است که اگر دولتی دانشمندی را در کشور دیگری به هر دلیلی دوست نداشت می‌تواند او را به هر نحوی به شهادت برساند.