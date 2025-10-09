به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی استان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی لوکس خارجی در سطح شهرستان سرایان، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علیپور افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ قائم (عج) شهرستان سرایان با انجام اقدامات اطلاعاتی و استعلام پلاک خودرو از سامانه‌های مربوطه مشخص کرده پلاک وسیله نقلیه جعلی و خودرو قاچاق است.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارزش خودروی لوکس توقیفی توسط کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ افزود: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.