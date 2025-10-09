پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهرداری سلماس با هدف بهبود کیفیت خدمات عمرانی و افزایش سرعت در عملیات لکهگیری معابر، یک دستگاه فلاسک ترمیم آسفالت خریداری و به ناوگان موتوری خود اضافه کرد.
شهردار سلماس، اعلام کرد: این خودرو مجهز به تجهیزاتی نظیر کاتر، مخزن قیر، غلطک، جرثقیل و سیستم تخلیه هیدرولیک است و با بهرهگیری از آن، تمامی عملیات ترمیم و لکهگیری آسفالت بهصورت مکانیزه و استاندارد انجام خواهد شد.
عبدالله قنبری با اشاره به نقش این دستگاه در ارتقای کیفیت معابر شهری افزود: استفاده از فلاسک ترمیم آسفالت موجب صرفهجویی در زمان، کاهش هزینهها و افزایش ماندگاری ترمیمها خواهد شد.