به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی به مناسبت هفته فراجا در نشستی با جمعی از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در تبریز با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و یاد و خاطره شهدای گرانقدر فراجا گفت:کشور ما از ابتدای انقلاب اسلامی و در طول ۴۶ سال گذشته دشمنی‌های زیادی از استکبار و ایادی آنها دیده است اما دشمنان همیشه شکست خورده‌اند و انقلاب اسلامی بیش از همیشه اقتدار یافته است.

وی با ابراز تشکر و قدردانی از خدمات ارزشمند سبز پوشان فراجا و خانواده های صبور آنان تصریح کرد:اگر فراجا نبود در عرصه‌های مختلف امنیت نبود چرا که عامل رشد اقتصاد و سیاست رشد جهاد تبیین و مباحث فرهنگی و دینی نیروی انتظامی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور اظهار داشت:اگر امروز ایران اسلامی به اقتدار و قدرت رسیده در سایه مجاهدت‌های شبانه روزی فرزندان ملت است که با ایثار و فداکاری مقابل دشمنان ایستادند و سر خم نکردند و دشمنان را در همه توطئه هایشان ناکام گذاشتند.

سردار محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه استان ما بیش از ۴ میلیون نفر جمعیت دارد اما در همه شاخص‌ها نسبت به شاخص کشوری رتبه خوبی داریم و از امنیت بالایی برخوردار هستیم گفت:در شش ماهه اول امسال در حوزه پیشگیری با ۲۳ درصد کاهش وقوع و در حوزه جرایم با ۳۵ درصد کاهش جرم روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه در حوزه مبارزه و مقابله با اراذل و اوباش با برخورد جدی و محکم نیروی انتظامی رضایتمندی ۸۷ درصدی مردم را کسب کردیم اظهار داشت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیرو‌های ما در آماده باش کامل برای خدمت به مردم تلاش کردند.