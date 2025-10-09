مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران خبر داد: منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران با نزدیک شدن به زمستان و افزایش مصرف گاز با اجرای پروژه‌های کلیدی از جمله اتصال خطوط سراسری، پیگرانی هوشمند و تعویض تجهیزات، آماده تأمین پایدار و ایمن گاز در فصل سرد سال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین نیک‌خلق، مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران گفت: منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران با انتقال بیش از ۸۰ درصد از گاز کشور، یکی از مهم‌ترین مناطق عملیاتی در مبادی انتقال گاز به شبکه سراسری کشور به‌شمار می‌آید. وجود بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های گاز همچون پارس جنوبی، فجر جم و پارسیان در محدوده منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران سبب شده است که این منطقه به‌عنوان گلوگاهی مهم برای انتقال گاز کشور شناخته شود.

وی ادامه داد: این منطقه عملیاتی، استان بوشهر، بخش‌هایی از استان فارس و هرمزگان را زیر پوشش دارد و با ۲ هزار و ۶۰ کیلومتر خط لوله سراسری، ۶ تأسیسات تقویت فشار گاز و پنج مرکز بهره‌برداری در حال فعالیت است.

اتصال خطوط پنجم و ششم سراسرییکی از اقدام‌های مهم انجام‌شده دراین منطقه عملیاتی برای انتقال پایدار گاز در زمستان، اتصال خطوط پنجم و ششم سراسری در تأسیسات تقویت فشار گاز خورموج است. بنا بر اعلام رامین نیک‌خلق، مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران، عملیات اتصال خطوط لوله ۵۶ اینچ پنجم و ششم سراسری تأسیسات تقویت فشار گاز خورموج در دو مرحله و با هدف افزایش پایداری جریان گاز کشور در روز‌های سرد زمستان صورت گرفت.

نیک خلق افزود: این اتصال یکی از پروژه‌های بسیار مهم شبکه انتقال گاز کشور است که افزون بر افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه، اطمینان از پایداری انتقال گاز در زمستان امسال را هم افزایش می‌دهد.

نیک‌خلق با بیان اینکه این عملیات، شبانه‌روزی و در شرایط سخت با وجود گرمای شدید هوا انجام شد، افزود: حفاری، برشکاری به روش‌های گرم و سرد، نصب اتصالات سه راهی ۵۶ اینچ و جوشکاری‌های سنگین، ازجمله مراحل حساس و پیچیده این پروژه بود که با وجود محدودیت‌های فنی و عملیاتی مانند ناترازی خطوط لوله پنجم و ششم، محدودیت فضای کار، در مدار بودن خطوط اصلی و لزوم رعایت کامل اصول ایمنی، مهارت، دقت و هماهنگی دقیق کارکنان عملیاتی منطقه انجام شد.

وی تأکید کرد: اتصال این دو خط لوله مهم انتقال گاز، افزون بر ارتقای مانور انتقال گاز درشبکه ملی گاز، موجب خواهد شد انتقال گاز در شرایط اوج مصرف زمستانی، با پایداری و اطمینان بیشتری انجام شود.

نیک‌خلق، همت و ایثار کارکنان منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران را رمز موفقیت این پروژه بزرگ برشمرد و افزود: کارکنان این منطقه عملیاتی با تحمل سختی‌های فراوان و تلاش شبانه‌روزی، موفق به اجرای دقیق و ایمن اجرای دقیق و ایمن این عملیات شدند. پیگرانی هوشمند در خط لوله ششم سراسریمدیرمنطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران همچنین به انجام مرحله دوم عملیات پیگرانی هوشمند خط لوله ششم سراسری اشاره و تصریح کرد: با همکاری منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران طی ۵ مرحله ارسال پیگ‌های هوشمند انجام شد تا ایمنی، پایداری و بهره‌وری جریان گاز کشور بیش از پیش تضمین شود.

وی توضیح داد: پس از انجام موفق مرحله نخست پیگرانی هوشمند خط لوله ششم سراسری در گستره‌ای به طول ۱۹۵ کیلومتر از سوی منطقه ۱۰، بخش دوم این عملیات نیز از کیلومتر ۳۸۹ خط لوله یادشده در محدوده مشترک مناطق ۱۰ و ۱ در دستور کار قرار گرفت و پیگرانی خط لوله ششم سراسری با همکاری منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران انجام شد.

نیک‌خلق با اشاره به سختی شرایط جوی و گرمای طاقت‌فرسای فصل تابستان سال جاری افزود: کارکنان تلاشگر این منطقه در حالی عملیات حساس پیگرانی هوشمند را به انجام رساندند که گرمای شدید، کار را دشوار کرده بود، اما عزم و همت آنان موجب شد این مأموریت ملی با موفقیت به انجام برسد.

مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران تاکید کرد: تلاش در روز‌های گرم تابستان، پشتوانه‌ای مطمئن برای تأمین آرامش و رفاه مردم در روز‌های سرد سال است، زیرا نتیجه این عملیات، انتقال ایمن و پایدار گاز به سراسر کشور خواهد بود. تعمیر توربین واحد ۳ تأسیسات خورموجتعمیرات سطح B توربین واحد ۳ تأسیسات تقویت فشار گاز خورموج، یکی دیگر از برنامه‌های کلیدی تعمیرات اساسی سال جاری بود که با تلاش مهندسان منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران در بخش عملیات ایستگاه‌ها در شرایط گرمای شدید هوا به انجام رسید.

به گفته نیک‌خلق، این تعمیرات پس از انجام بازرسی کامل قطعات کلیدی، تست‌های عملکردی، تعویض بخش‌های مستهلک و تنظیم دقیق سیستم‌های کنترلی با رعایت دستورعمل‌های ایمنی انجام شد و توربین یادشده در شبکه عملیاتی قرار گرفت. مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در کاهش ریسک‌های عملیاتی و افزایش عمر مفید تجهیزات دارد.

نیک‌خلق در ادامه به برنامه‌های تعمیرات اساسی در سایر بخش‌ها نیز اشاره و تصریح کرد: بقیه مراحل تعمیرات اساسی با اتکا به توانمندی داخلی و تلاش شبانه‌روزی همکاران در دیگر تأسیسات تقویت فشار گاز این منطقه عملیاتی، طبق برنامه زمانبندی شده صورت گرفته است. تعمیرات خط لوله هشتم سراسریمدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران همچنین به انجام تعمیرات خط لوله هشتم سراسری درسه نقطه، بدون قطع جریان گاز اشاره و تصریح کرد: این عملیات در دل شب و هوایی گرم، با هدف افزایش ایمنی و پایداری انتقال گاز برای آرامش مردم و کشور انجام شد.

نیک‌خلق توضیح داد: پس از بررسی گزارش‌های پیگرانی هوشمند و شناسایی عیوب خط لوله مذکور، عملیات مقاوم‌سازی در ۳ نقطه از خط لوله هشتم سراسری شامل نصب غلاف (اسلیو) در دو نقطه و تعمیر سرجوش محل اتصال در یک نقطه ضروری تشخیص داده شد که با هماهنگی مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام این عملیات در دستور کار منطقه قرار گرفت.

به گفته وی، این عملیات با استفاده ازروش اسلیوگذاری نوع B در محدوده مراکز بهره‌برداری خطوط لوله عسلویه و تابناک، بدون قطع جریان گاز و در شرایط محیطی سخت و گرمای شدید هوا، از غروب تا طلوع آفتاب اجرا شد.

نیک‌خلق با بیان اینکه انتقال ایمن و پایدارگاز مهم‌ترین رسالت این منطقه عملیاتی است، گفت: اجرای این عملیات نقش مهمی در ارتقای ضریب ایمنی، افزایش توان انتقال و بهبود راندمان شبکه گاز کشور دارد. مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران افزود: حضور در کنار همکاران در شرایط عملیاتی، فرصتی استثنایی برای ایجاد همدلی و تشکر از تلاش‌های بی‌وقفه آنان و پشتوانه اصلی انتقال پایدار و ایمن گاز است.

رامین نیک‌خلق در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از گاز کشور از این منطقه عملیاتی انتقال داده می‌شود، گفت: با برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات پیشگیرانه، تلاش شده است خطوط لوله انتقال گاز در این محدوده جغرافیایی، آماده انتقال ایمن و پایدار گاز در فصل زمستان باشد. تعویض ۳۵ گازیاب خارجی با نمونه‌های ایرانیمنطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران در اقدامی مهم برای ارتقای ایمنی و افزایش پایداری شبکه، ۳۵ دستگاه گازیاب در تاسیسات تقویت فشار گاز خیرگو را با نمونه‌های تولید داخل (ایرانی) جایگزین کرده است.

نیک‌خلق در توضیح این پروژه گفت: این گازیاب‌ها که از ابتدای راه‌اندازی تأسیسات به‌دلیل نداشتن تطابق با سیستم‌های کنترلی، خارج از سرویس بوده و در وضعیت غیرفعال قرار داشتند، پس از بررسی‌های کارشناسی و انجام مراحل مهندسی، با تجهیزات استاندارد داخلی جایگزین شده‌اند.

وی افزود: در این اقدام ۳۵ دستگاه گازیاب در تأسیسات تقویت فشار گاز خیرگو با نمونه‌های تولید داخل تعویض و جایگزین شد و افزون بر رفع یک چالش قدیمی در حوزه بهره‌برداری، زمینه استفاده بهینه از تجهیزات ایمنی و افزایش ضریب پایداری شبکه نیز فراهم شد.

نیک‌خلق با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و استفاده از کالای ایرانی در همه پروژه‌های توسعه‌ای و عملیاتی مورد توجه جدی قرار دارد، گفت: تکیه بر توان متخصصان داخلی، افزون بر صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش وابستگی به خارج، به ارتقای دانش فنی کشور و تقویت صنایع بومی می‌انجامد.

به گفته مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران، تعویض این گازیاب‌ها نه‌تنها گامی مؤثر در بهبود ایمنی کارکنان و تأسیسات است، بلکه اقدامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از توانمندی‌های ملی نیز به‌شمار می‌رود.