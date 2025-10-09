سردیس هوشنگ مرادی‌کرمانی، نویسنده و نمایشنامه‌نویس برجسته ایرانی با حضور وی و خانواده‌اش در ابتدای بلواری به نام این نویسنده در شهر کرمان رونمایی شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مرادی‌کرمانی در این آیین با اشاره به نقش الگو‌ها در جامعه گفت: هر جامعه‌ای ابعاد گوناگونی از فرهنگ، مقاومت و تلاش را در خود دارد و این ویژگی‌ها در مردم ثبت می‌شود؛ ویژگی‌هایی که موقعیت‌های تازه‌ای در زندگی ایجاد می‌کنند.

وی افزود: یکی از زیبایی‌های چنین کار‌هایی این است که وقتی جوانان این موقعیت‌ها را می‌بینند، در دلشان می‌گویند کاش روزی ما هم مثل فلان شخصیت شویم. همین آرزو و امید می‌تواند به آنها انگیزه زندگی و پیشرفت بدهد.

این نویسنده نام‌آشنا با تأکید بر اهمیت امید و پشتکار در مسیر فرهنگی گفت: در هر شهر و در هر نقطه از ایران استعداد‌ها و ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که اگر باورشان کنیم، می‌توانند کشور را بسازند و مایه افتخار شوند. این یادبود‌ها نه فقط برای تجلیل از یک فرد، بلکه برای الهام دادن به نسل‌های آینده است.