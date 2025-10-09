پخش زنده
امروز: -
موافقت اصولی راهاندازی یک هتلآپارتمان در چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: موافقت اصولی برای راهاندازی یک هتلآپارتمان از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.
مهدی مظلوم افزود: هزینه مورد نیاز برای ساخت این هتلآپارتمان ۴۷۳ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
وی افزود: با بهرهبرداری از این هتلآپارتمان در شهرستان سامان زمینه اشتغالزایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.