به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کارشناس سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک هتل‌آپارتمان از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

مهدی مظلوم افزود: هزینه مورد نیاز برای ساخت این هتل‌آپارتمان ۴۷۳ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این هتل‌آپارتمان در شهرستان سامان زمینه اشتغال‌زایی مستقیم هشت نفر فراهم خواهد شد.