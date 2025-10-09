به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی فردوس گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس افزود: ماموران در بازرسی از تریلی، انواع البسه قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است و متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.