مراسم گرامیداشت هوشنگ مرادی کرمانی با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در تالار فرهنگ و هنر کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مراسم نکوداشت «هوشنگ مرادی کرمانی»، همزمان با دومین روز هفته ملی کودک با حضور استاندار کرمان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، «مصطفی رحماندوست» شاعر و نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان، «عباس جهانگیریان» نویسنده و پژوهشگر، «سیدعلی میرافضلی» نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از نویسندگان استان در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد.
در این آیین استاندار کرمان نقش هوشنگ مرادی کرمانی در پرورش ادبیات کودک و نوجوان در کشور را بسیار برجسته خواند و افزود: اتفاق بزرگ دیگر در کنار آثار ادبی ایشان، مطرح شدن نام کرمان در کنار ادبیات فاخر و انسانی ایشان است و ما امیدواریم بتوانیم ادای دینی شایسته به این شخصیت ارزنده کرده باشیم
محمدعلی طالبی با اشاره به صحبتهای «مصطفی رحماندوست» و برنامههای محقق نشده در استان کرمان، گفت: امروز به نمایندگی از مردم و مسئولان استان اعلام میکنم که آماده اجرای کارهای فاخر در حوزه ادبیات کودک به نام کرمان و به نام هوشنگ مرادی کرمانی هستیم.
بگفته وی: در حال بازآفرینی کرمان در قالب برنامههای تحولی «کرمان برفراز» و بازنمایی برند این استان با استفاده از عناصر ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تمدنی این دیار کهن هستیم که ادبیات نیز بخشی از هویت استان است.
استاندار کرمان با اشاره به شعار سال آینده استان در حوزه گردشگری با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: هدف ما جلب توجه ملی و جهانی به کرمان است و بخشی از این برنامهها در حوزه فرهنگی و اجتماعی اجرا خواهد شد.
در این مراسم و با حضور استاندار کرمان و هوشنگ مرادی کرمانی از پوستر جایزه ملی «هوشنگ مرادی کرمانی» در رشتههای کتاب کودک و پویا نمایی رونمایی شد.
هوشنگ مرادی کرمانی متولد ۱۳۲۳ در بخش شهداد کرمان است.
او به خاطر کتابهایی که برای کودکان و نوجوانان نوشته، شهرت یافته و شماری از آنها که به فیلم تبدیل شده است وبیشترمردم او را با «قصههای مجید» میشناسند.