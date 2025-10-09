پخش زنده
مسئول قرارگاه جهادی نسل سومیها از ارائه بیش از ۲ هزار معاینه تخصصی و فوقتخصصی به اقشار محروم خوزستان برای غربالگری و شناسایی بیماران نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوالفضل سالارکاویانی با اشاره به اجرای موفقیتآمیز یک برنامه جامع خدمترسانی در استان، گفت: این اردوی جهادی با هدف ارائه خدمات درمانی به محرومان و نیازمندان استان از ۲۲ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۶ مهرماه ادامه داشت و تعدادی برای جراحی به بیمارستانهای تخصصی معرفی شدند.
وی به خدمات ارائه شده در این اردوی جهادی اشاره کرد و افزود: جراحی و ویزیت بیماران در بیمارستان گنجویان دزفول به عنوان پایگاه اصلی انجام شد.
سالارکاویانی بیان داشت: همچنین بیماران شناسایی شده از سراسر استان در این بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
مسئول قرارگاه جهادی نسل سومیها تصریح کرد: درمانهای تخصصی در این اردوی جهادی شامل گوارش و انجام حدود ۶۰ مورد کولونوسکوپی و آندوسکوپی، پوست و مو و سایر تخصصها بود.
وی میگوید: همچنین در درمانگاه دندانپزشکی نیز حدود یک هزار و ۵۰۰ خدمت دندانپزشکی به مراجعان ارائه شد.
سالارکاویانی اضافه کرد: اجرای برنامههای طب سیار در شهرهای سردشت، خرمشهر، آبادان، شادگان و کارون، هر کدام به مدت پنج روز، ارائه رایگان دارو به بیماران محروم، شناسایی و ارجاع بیماران خاص و نیازمند برای ادامه درمان به صورت کاملا رایگان به بیمارستانهای معین در تهران از دیگر خدمات جهادی بود که در این دوره ارائه شد.
مسئول قرارگاه جهادی نسل سومیها در ادامه از تداوم این گونه اقدامات خیرخواهانه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در سه ماه آینده نیز مجددا در استان خوزستان برنامههایی خواهیم داشت و برنامهریزی برای اجرای برنامههای مشابه نیز در استانهای هرمزگان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: ۱۲۰ نفر تیم دندانپزشکی و ۵۰ تا ۷۰ نفر اعضای تیم تخصصی پزشکی را در این گروه جهادی حضور دارند.
سالارکاویانی اظهار داشت: هدف نهایی از این برنامهها، ایجاد یک «شناسه جامع» از بیماران نیازمند برای ساماندهی بهتر و ارائه خدمات مستمر به آنان است.
وی همچنین از همکاری معاونت درمان و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان و داوطلبان هلال احمر و مناطق نفت خیز جنوب نیز برای همکاری در اجرای هرچه بهتر این اردوی جهادی قدردانی کرد.