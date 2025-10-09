به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی در دیدار با شجاعی فرماندار تربت حیدریه و مدیران اجرایی این شهرستان، گفت:رویداد خراسان جان با هدف تحقق عدالت رسانه‌ای و در چارچوب تأکیدات سند تحول رسانه ملی طراحی شده است.

حسینی‌زاده مظلوم افزود: بیش از ۱۰ شهرستان استان برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند که در این میان، تربت حیدریه به عنوان نخستین شهرستان، با حضور فرماندار و مدیران حوزه‌های مختلف، به صورت حضوری در رسانه ملی حضور خواهد داشت.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت:در نشست مشترک با مسئولان شهرستان، مهم‌ترین ظرفیت‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌های تربت حیدریه برای برجسته‌سازی رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت تا در قالب برنامه‌های ویژه در شبکه خراسان رضوی منعکس شود.

حسینی‌زاده مظلوم افزود: در کنار استفاده از تولیدات رسانه‌ای موجود، بیش از ۱۵۰ دقیقه محتوای جدید با محوریت اولویت‌های توسعه‌ای و فرهنگی تربت حیدریه تولید خواهد شد.

رویداد رسانه ای خراسان جان در هفته اول آبان‌ماه برگزار می شود.