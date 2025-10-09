پخش زنده
رویداد خراسان جان با هدف افزایش سهم شهرستان های در آنتن رسانه استان است که شهرستان تربت حیدریه برای میزبانی نخستین دوره این رویداد، اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی در دیدار با شجاعی فرماندار تربت حیدریه و مدیران اجرایی این شهرستان، گفت:رویداد خراسان جان با هدف تحقق عدالت رسانهای و در چارچوب تأکیدات سند تحول رسانه ملی طراحی شده است.
حسینیزاده مظلوم افزود: بیش از ۱۰ شهرستان استان برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردهاند که در این میان، تربت حیدریه به عنوان نخستین شهرستان، با حضور فرماندار و مدیران حوزههای مختلف، به صورت حضوری در رسانه ملی حضور خواهد داشت.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت:در نشست مشترک با مسئولان شهرستان، مهمترین ظرفیتها، نقاط قوت و توانمندیهای تربت حیدریه برای برجستهسازی رسانهای مورد بررسی قرار گرفت تا در قالب برنامههای ویژه در شبکه خراسان رضوی منعکس شود.
حسینیزاده مظلوم افزود: در کنار استفاده از تولیدات رسانهای موجود، بیش از ۱۵۰ دقیقه محتوای جدید با محوریت اولویتهای توسعهای و فرهنگی تربت حیدریه تولید خواهد شد.
رویداد رسانه ای خراسان جان در هفته اول آبانماه برگزار می شود.